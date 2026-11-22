به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم وداع با پیکر رزمنده مدافع امنیت، علی آزاد دقایقی قبل در معراج شهدا تهران برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر این شهید، فردا دوشنبه ۲ آذر، همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام البنین (س) , ساعت ۱۴ از انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال، میدان شهید طهرانچی، به سمت گلزار شهدای حصارک تشییع می‌شود. مراسم بزرگداشت شهید آزاد، پنجشنبه ۵ آذر از ساعت ۱۵ در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) , واقع در حصارک تهران برگزار می‌شود. علی آزاد از رزمندگان مدافع امنیت گردان ۹۰۵ امنیتی امام علی علیه‌السلام ۲۹ آبان هنگام مأموریت آموزشی ـ تاکتیکی در شرق تهران به شهادت رسید.