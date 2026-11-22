در گلزار شهدای حصارک تهران؛
پیکر شهید آزاد فردا تشییع میشود
مراسم وداع با پیکر رزمنده مدافع امنیت، علی آزاد دقایقی قبل در معراج شهدا تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ مراسم وداع با پیکر رزمنده مدافع امنیت، علی آزاد دقایقی قبل در معراج شهدا تهران برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر این شهید، فردا دوشنبه ۲ آذر، همزمان با سالروز وفات حضرتام البنین (س) , ساعت ۱۴ از انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال، میدان شهید طهرانچی، به سمت گلزار شهدای حصارک تشییع میشود. مراسم بزرگداشت شهید آزاد، پنجشنبه ۵ آذر از ساعت ۱۵ در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) , واقع در حصارک تهران برگزار میشود. علی آزاد از رزمندگان مدافع امنیت گردان ۹۰۵ امنیتی امام علی علیهالسلام ۲۹ آبان هنگام مأموریت آموزشی ـ تاکتیکی در شرق تهران به شهادت رسید.