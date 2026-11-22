مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل لرستان گفت: دهکده اقتصاد مقاومتی سردار شهید غلامرضا سلیمانی خرم‌آباد سال گذشته به همت بسیج سازندگی سپاه استان در زمینی به مساحت ۹۵ هکتار راه‌اندازی شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان

سرهنگ سید سجاد خلفوند بیان کرد:هم کنون ۱۰ واحد تولیدی با اشتغالزایی مستقیم ۶۰ نفر در زمینه‌ های تولیدات گلخانه‌ای، مصنوعات چوبی،جدول‌سازی و فرآوری محصولات گیاهی در این دهکده فعالیت دارند.