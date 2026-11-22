

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال لیگ مردان آسیای مرکزی (قهرمانی باشگاه‌ها) که از ۲۴ آبان به میزبانی شهر بوبانشور هند آغاز شده بود، یکشنبه یکم آذر به پایان می‌رسد.

هادی تیموری داور نامزد بین المللی والیبال ایران یکی از داوران این مسابقات بود که با هفت قضاوت (سه بازی داور اول و چهار مسابقه داور دوم)، عملکرد خوبی به ثبت رساند تا داور بین المللی شود.

داور نامزد بین‌المللی ایران روز گذشته دیدار حساس قزاقستان و هند را قضاوت کرد و در آخرین روز مسابقات نیز دیدار رده بندی بین نمایندگان هند و قزاقستان را قضاوت کرد که تیم تلوگو بلک هاوکس هند سه بر یک به پیروزی رسید مقام سومی را از آن خود کرد.

فرهاد شاهمیری ناظر داوری مسابقات از عملکرد تیموری ابراز رضایت کرد و گفت: پس این مسابقات، تیموری داور بین‌المللی خواهد شد.

دیدار نهایی این رقابت‌ها نیز از ساعت ۱۵ یکشنبه یکم آذر آغاز شده است و فولاد سیرجان ایرانیان برای کسب عنوان قهرمانی مقابل تورپیدوز بنگلور هند صف آرایی کرده است.