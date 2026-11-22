جشنواره جهادگران علم و فناوری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری لرستان با معرفی هشت طرح برتر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛چهاردهمین جشنواره جهادگران علم و فناوری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری لرستان برگزار شد.

در این جشنواره، سه طرح از هشت طرح برگزیده حوزه علم و فناوری ارائه و قابلیت‌ها و دستاوردهای آن‌ها معرفی شد.

همچنین ۷۵ طرح و ایده علمی و فناورانه از سوی پژوهشگران استان ، به چهاردهمین جشنواره جهاد علمی و فناوری سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان ارائه شده است.



در این رویداد نیز از صاحبان طرح‌های برگزیده تجلیل شد.



