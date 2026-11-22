شبکه‌های رادیویی صدا و سیما با نگاهی به الگوی والای حضرت‌ام‌البنین (س)، حماسه صبر و فداکاری مادران و همسران شهدا را در قالب برنامه‌های متنوع روایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این موج رسانه ای با هدف پاسداشت مقام بلندمرتبه مادران و بازخوانی نقش‌آفرینی زنان در مسیر دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی، در تمامی شبكه‌ها از رادیو قرآن و معارف تا رادیو ورزش و اقتصاد اجرا می‌شود.

رادیو ایران، ویژه‌برنامه «وارثان صبر» برای تجلیل از مقام مادران و همسران شهدا

رادیو ایران با پخش برنامه‌ی زنده «وارثان صبر»، به پاسداشت نقش ماندگار و مقام والای مادران و همسران شهدا می‌پردازد. این برنامه با نگاهی به تجلی ایثار و استقامت این بانوان در پاسداری از راه شهیدان، به بازخوانی جلوه‌های معنوی و فداکاری آنان در فرهنگ شهادت می‌پردازد. این ویژه‌برنامه به تهیه‌کنندگی سعید هنرمندی و گویندگی خاطره ارج تهیه شده است.

رادیو تهران، روایت صبر مادرانه و ایثار زنان در برنامه «عصر تهران»

رادیو تهران با پخش بسته‌ای صوتی ویژه در برنامه «عصر تهران»، به تجلیل از مقام والای مادران و همسران شهدا و روایت صبر و استقامت آنان در مسیر دفاع از میهن می‌پردازد. این بخش از برنامه با پیوند میان حماسه‌های هشت سال دفاع مقدس و حوادث جنگ اخیر، به بازخوانی نقش زنان در حفظ خانواده و تربیت نسل‌های جدید پس از شهادت عزیزانشان اختصاص دارد. این روایت، در واقع تکریم فرهنگ ایثار و نشان‌دهنده نقش ماندگار زنانی است که با وجود تحمل تلخی‌های فقدان، مسئولیت سنگین پاسداری از ارزش‌ها را بر عهده گرفته‌اند.

رادیو فرهنگ، تجلیل از مقام حضرت‌ام‌البنین (س) و ایثار مادران شهدا در برنامه‌های ویژه

رادیو فرهنگ هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، طی برنامه‌های متنوع خود به بررسی سیره این بانوی بزرگوار و تجلیل از مقام والای مادران سرزمین می‌پردازد. در این میان، برنامه «گلبانگ سربلندی» به تبیین الگوپذیری از شخصیت ایشان می‌پردازد و مجله صبحگاهی «سفره خورشید» بخشی را به تکریم مادران شهدا اختصاص داده است. همچنین، برنامه «باغ دانایی» در ساعت ۱۷، با معرفی آثار ادبی و کتاب‌های مرتبط، مفاهیم ایثار و شهادت را برای نسل جوان تبیین خواهد کرد.

رادیو معارف، ویژه‌برنامه زنده با موضوع تکریم مقام مادران و همسران شهدا

رادیو معارف به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، ویژه‌برنامه‌ای ۶۰ دقیقه‌ای را با محوریت پاسداشت مقام والای مادران و همسران شهدا پخش می‌کند. اعظم ایرانی، تهیه‌کننده گفت: در این برنامه، سعیده سالاری، همسر شهید سردار محمدسعید ایزدی، به عنوان مهمان ویژه حضور خواهد داشت تا از جایگاه خانواده‌های شهدا و نقش آنان در تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت سخن بگوید. این برنامه با هدف تجلیل از الگو‌های وفاداری و ایثار در مسیر حق، تولید و پخش خواهد شد.

رادیو نمایش، ویژه‌برنامه «عاشقان خاموش» با روایت عشق و استقامت مادران و همسران شهدا

رضا گل‌سوسن، مدیر برنامه‌های مستند و ترکیبی این شبکه، با اشاره به جایگاه والای این بانوان، آنان را نماد استقامت و قلب‌های تپنده پشت حماسه‌های بزرگ دانست. این برنامه که به تهیه‌کنندگی طاهره برهانی‌نژاد، نویسندگی شرمینه جمشیدی و اجرای فاطمه نیرومند و علیرضا تابان تهیه شده است، با حضور شیرین روستایی، به بازخوانی داستان زندگی و فداکاری این اسطوره‌های زن در مسیر دفاع از میهن می‌پردازد.

رادیو صبا، بررسی سینمای دفاع مقدس و تجلیل از مادران شهدا با «به نام مادر، به نام ایران»

رادیو صبا، با برنامه ویژه‌ «به نام مادر، به نام ایران» به بازخوانی جلوه‌های مقاومت می‌پردازد. نوشین رهگذر، مدیر گروه تولید و تأمین این شبکه، با اشاره به بررسی ابعاد عاطفی و اجتماعی سینمای دفاع مقدس در این برنامه، اعلام کرد که فیلم سینمایی «سرو زیر آب» از منظر مفاهیم ایثار، هویت و جایگاه خانواده نقد و بررسی خواهد شد. هدف از این برنامه، بازتاب صبر و همراهی مادران و همسران شهدا در قالب آثار هنری و سینمایی است.

رادیو سلامت، ویژه‌برنامه‌های تکریم مقام مادران و همسران شهدا در پخش شبکه

رادیو سلامت با اختصاص بخش‌های ویژه به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، برنامه‌های ویژه‌ای را در پخش خود گنجانده است. شهرام زین‌العابدین، مدیر گروه سلامت اجتماعی این شبکه، با اعلام این خبر گفت: برنامه «به زندگی سلام کن» (از گروه سلامت اجتماعی) با پخش بخش «روایت میدان» به تکریم خانواده‌های ایثارگر می‌پردازد. همچنین، برنامه «بین امروز و فردا» (از گروه سلامت روان و معنوی) با تمرکز بر ابعاد معنوی و جایگاه والای مادران شهدا، روی آنتن خواهد رفت.

رادیو گفت‌و‌گو، بازخوانی سیره حضرت‌ام‌البنین (س) و نقش زنان در فرهنگ ایثار

رادیو گفت‌و‌گو با پخش برنامه‌های ویژه‌ی «به وقت گفت‌و‌گو» و «روی موج گفت‌و‌گو»، به بررسی جایگاه حضرت‌ام‌البنین (س) و نقش‌آفرینی مادران و همسران شهدا در مسیر مقاومت می‌پردازد. طاهره معصومی، مدیر اطلاعات و برنامه‌ریزی این شبکه، با اشاره به محور‌های این برنامه‌ها گفت: در «به وقت گفت‌و‌گو»، سیره و ویژگی‌های اخلاقی این بانوی بزرگوار و نقش مادران در تربیت نسل‌های ایثارگر بررسی می‌شود، هم‌زمان در برنامه «روی موج گفت‌و‌گو»، ابعاد فرهنگی و اجتماعی صبر و استقامت زنان و ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.

رادیو ورزش، تجلیل از نقش حیات‌بخش مادران و همسران شهدا در برنامه «ایران قهرمان»

رادیو ورزش، در برنامه «ایران قهرمان» به بررسی پیوند میان حماسه و نقش کلیدی خانواده‌ها می‌پردازد.

صدف سبحانی، تهیه‌کننده این برنامه، با اشاره به نقش بی‌بدیل مادران در تربیت نسل‌های حماسی و قهرمان، تأکید کرد که از دوران دفاع مقدس تا امروز، این زنان بوده‌اند که با صبر و استقامت خود، بسترساز تربیت قهرمانانی در عرصه‌های ورزشی و حماسی بوده‌اند. این برنامه که ساعت ۱۰ صبح پخش می‌شود، به تجلیل از جایگاه ستودنی این عزیزان و نقش آنها در حفظ ارزش‌های اسلامی و میهن می‌پردازد.

رادیو پیام، بررسی سیره حضرت‌ام‌البنین (س) و تکریم مقام مادر در برنامه «پیام زندگی»

رادیو پیام با پخش برنامه «پیام زندگی»، به تبیین الگو‌های معنوی و بررسی سیره حضرت‌ام‌البنین (س) می‌پردازد. این برنامه که با تهیه‌کنندگی علی همایی و با هدف آشنایی مخاطبان با آموزه‌های زیستی و اخلاقی تهیه شده است، علاوه بر تحلیل شخصیت این بانوی بزرگوار، به موضوعاتی همچون ضرورت تکریم مقام مادر و ستایش نقش بی‌بدیل همسران شهدا در ساختار خانواده می‌پردازد تا پیوندی میان آموزه‌های دینی و نیاز‌های معنوی خانواده‌های ایرانی برقرار کند.