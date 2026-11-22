به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به برنامه توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در چاه‌های کشاورزی استان اصفهان گفت: برای پیگیری منظم این طرح، کمیته‌های اجرایی با حضور مدیران شهرستان‌ها و در قالب میز انرژی تشکیل شده‌اند تا روند اجرای برنامه به‌صورت فصلی بررسی و دنبال شود.

مهرداد مرادمند با بیان اینکه حدود ۱۸ هزار و ۳۰۰ حلقه چاه کشاورزی در استان اشتراک برق دارند، افزود: پس از بررسی شرایط چاه‌ها، مشخص شد حدود دو هزار و ۸ حلقه از آنها قابلیت تجهیز به سامانه خورشیدی را دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: تاکنون ۱۳۲ حلقه چاه در شهرستان‌های مختلف استان به پنل خورشیدی مجهز شده‌اند.

مرادمند با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مورد نیاز این طرح گفت: طی ماه‌های اخیر نشست‌های متعددی برای تأمین منابع مالی برگزار شده، اما بانک‌ها نتوانسته‌اند تسهیلات مورد نیاز کشاورزان را پرداخت کنند.

وی افزود: به همین دلیل بخش قابل توجهی از کشاورزان با هزینه شخصی برای نصب سامانه‌های خورشیدی اقدام کرده‌اند و تنها شمار محدودی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تأکید کرد: در صورت فراهم نشدن حمایت‌های بانکی و تسهیلات مناسب، روند توسعه این طرح با سرعت بسیار پایینی ادامه خواهد یافت.

مرادمند همچنین نصب کنترل‌های هوشمند برداشت آب را در کنار ضرورت پایداری تأمین برق از عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان دانست و افزود: برخی کشاورزان معتقدند وقتی از تأمین پایدار برق اطمینان ندارند، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در نصب سامانه خورشیدی نیز نخواهند داشت.

وی گفت برای کشاورزانی که تاکنون نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام نکرده‌اند، نصب این کنتور‌ها می‌تواند به‌عنوان یکی از شروط دریافت تسهیلات خورشیدی در نظر گرفته شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به آمادگی اجرایی برای گسترش این طرح اضافه کرد: توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی امکان‌پذیر است، اما تحقق پیشرفت مطلوب در گرو رفع مشکلات تسهیلات بانکی و ایجاد انگیزه واقعی برای مشارکت کشاورزان خواهد بود.