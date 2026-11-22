به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، گزارش پرفروش‌های هفته آخر آبان‌ماه (۱۴۰۵) انتشارات امیر کبیر از «کمدی الهی» تا «روزی روزگاری ایران» منتشر شد، و در این هفته، آثاری از حوزه‌های ادبیات داستانی و کلاسیک در میان کتاب‌های پرمخاطب قرار گرفتند.

«قلعهٔ مالویل»، «پیرمرد و دریا»، «برجاده‌های آبی سرخ»، «کمدی الهی»، «شازده کوچولو»، «یک عاشقانه آرام»، «قلعه حیوانات»، «خرمگس»، «صد سال تنهایی»، «شب‌های روشن»، «ابن‌مِشغله» و «خالکوبی» از جمله عناوین پرفروش این هفته‌اند.

در بخش کودک و نوجوان نیز (کتاب‌های شکوفه) نیز کتاب‌هایی، چون «نقطه»، «وقتی مامان‌بزرگ کوچک شد»، «روزی که آموس بیمار شد»، «لک‌لک سفید»، «اینجا یک جعبه نیست» و مجموعه‌هایی از جمله «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» و «روزی روزگاری ایران» در میان آثار پرفروش قرار گرفتند.