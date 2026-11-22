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کتاب های پرفروش هفته آخر آبان ماهِ انتشارات امیر کبیر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، گزارش پرفروشهای هفته آخر آبانماه (۱۴۰۵) انتشارات امیر کبیر از «کمدی الهی» تا «روزی روزگاری ایران» منتشر شد، و در این هفته، آثاری از حوزههای ادبیات داستانی و کلاسیک در میان کتابهای پرمخاطب قرار گرفتند.
«قلعهٔ مالویل»، «پیرمرد و دریا»، «برجادههای آبی سرخ»، «کمدی الهی»، «شازده کوچولو»، «یک عاشقانه آرام»، «قلعه حیوانات»، «خرمگس»، «صد سال تنهایی»، «شبهای روشن»، «ابنمِشغله» و «خالکوبی» از جمله عناوین پرفروش این هفتهاند.
در بخش کودک و نوجوان نیز (کتابهای شکوفه) نیز کتابهایی، چون «نقطه»، «وقتی مامانبزرگ کوچک شد»، «روزی که آموس بیمار شد»، «لکلک سفید»، «اینجا یک جعبه نیست» و مجموعههایی از جمله «قصههای خوب برای بچههای خوب» و «روزی روزگاری ایران» در میان آثار پرفروش قرار گرفتند.