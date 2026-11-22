مخاطبان بسته روی خط تماس، افزایش پهنای باند و ارتقاء سرعت دسترسی به اینترنت را در مهاجران مطالبه کردند.

مطالبه افزایش پهنای باند و ارتقاء سرعت دسترسی به اینترنت در مهاجران

مطالبه افزایش پهنای باند و ارتقاء سرعت دسترسی به اینترنت در مهاجران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مطالبه افزایش پهنای باند و ارتقاء سرعت دسترسی به اینترنت در مهاجران، سهولت بهره‌مندی از خدمات فیبر نوری در اراک و چالش قطعی انشعابات منازل مشهد الکوبه با قطع شدن برق در بسته «روی خط تماس» انعکاس یافته است.

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