سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر اینکه گرانی خودرو‌ها هیچ ارتباطی با کمبود ورق فولاد ندارد، گفت: بر اساس گزارشی که مدیران فولاد مبارکه ارائه دادند هیچ مشکلی برای تامین ورق فولاد متناسب با نیاز خودروسازان کشور ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا سعیدی در واکنش به انتشار خبری مبنی‌براینکه کمبود ورق فولاد یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو‌ها است، گفت: به دنبال بررسی‌هایی که از طریق فولاد مبارکه انجام دادم، مشخص شد با هیچ مشکلی در تامین ورق فولاد مواجه نیستند و حتی گاه خودروسازان تقاضایی در سامانه برای نیاز به ورق فولاد ثبت نکرده‌اند یا در فرآیند عرضه فولاد شرکت نکردند.

روش‌های اشتباه فروش خودرو؛ گریبان خودروسازان را گرفته است

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس گزارشی که مدیران فولاد مبارکه ارائه دادند، هیچ مشکلی برای تامین ورق فولاد متناسب با نیاز خودروسازان کشور ندارند بنابراین گرانی خودرو‌ها هیچ ارتباطی با کمبود ورق فولاد ندارد و ناشی از کمبود نقدینگی یا بدهی‌های انباشته خودروسازان به قطعه‌سازان است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، در بیان علل چالش‌هایی که در زنجیره تامین خودرو ایجاد شده است، یادآور شد: البته شیوه فروش خودرو توسط خودروسازان که از گذشته متداول بوده است الان گریبانشان را گرفته است ضمن اینکه باید خودروسازان طرح‌های نوین به شرکت‌های مختلف خود نیز ارائه دهند کمااینکه ساپیا برای سایپا دیزل طرح‌هایی در جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل به منظور تسهیل و تسریع روند جابجایی حجم زیادی از بار در کشور ارائه دهد.

سعیدی اظهار کرد: بسیاری از صنایع بزرگ می‌توانند به جای هدررفت منابع مالی خود، در قالب ارائه تسهیلات، زمینه عرضه خودرو‌های سنگین جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل را فراهم سازند که هم از نظر فنی، هم کاهش آلودگی هوا و کاهش حوادث ترافیکی ناشی از کیفیت پایین خودرو‌های سنگین به نفع کشور خواهد بود.

وی با اشاره به بازدیدی که از شرکت سایپا دیزل داشته است، ادامه داد: این شرکت از ظرفیت مناسبی برای تولید انبوه کشنده‌هایی از ۶ تن تا ۴۴ تن برخوردار است و فقط صنایع بزرگ باید به جای هزینه‌کرد منابع مالی خود در بخش‌هایی که پسندیده نیست، در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.

سعیدی عنوان کرد: قطعا مدیران صنایع بزرگ وابسته به وزارت صمت باید به سمت تولید کشنده‌ها و کامیون‌های استاندارد برای حمل و نقل جهت تسهیل حمل بار در کشور حرکت کنند که هم باعث افزایش ایمنی در جاده‌ها و کاهش حوادث ترافیکی ناشی از فرسودگی این خودرو‌های سنگین و هم کاهش مصرف سوخت شود کمااینکه کشنده‌های استانداردی تولید شده‌اند که مصرف سوختشان به نصف کاهش پیدا کرده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص صحت انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر خرید خودرو‌های لاکچری همچون لندکروز توسط مسئولان فولاد مبارکه در شرایط جنگی کشور، خاطرنشان کرد: من در حال بررسی صحت و سقم این خبر هستم و در صورت تایید آن قطعاً موضوع را به‌منظور برخورد جدی با تخلف احتمالی پیگیری خواهم کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون تمام هم و غم مسئولان مربوطه و صنایع بزرگ باید ارتقای ایمنی و سایل نقلیه و جاده‌ها و تامین رفاه مردم از طریق تولید خودرو‌هایی مطابق با آخرین استاندارد‌های روز دنیا باشد.