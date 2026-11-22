چهارشنبه هفته گذشته نتایج نهایی آزمون ۱۴۰۵ اعلام شد و بیش از ۴۹۶ هزار دانشجو از ابتدای آذر فصل تازه‌ای از زندگی علمی خود را آغاز می‌کنند.میزان قبولی دختران در ۴ رشته هنر ، زبان، علوم تجربی و علوم انسانی بیشتر از پسران بود و پسران فقط در رشته ریاضی پیشتاز بودند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ چهارشنبه هفته گذشته بعد از اعلام نتایج نهایی آزمون ۱۴۰۵ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: ۶۰ درصد از پذیرفته‌شدگان کنکور ۱۴۰۵ را دختران تشکیل می‌دهند.میزان قبولی دختران در ۴ رشته هنر ۸۴ درصد، زبان۷۱درصد، علوم تجربی ۶۵درصدو علوم انسانی ۶۴درصد بود و پسران فقط در رشته ریاضی ۵۵درصد قبولی داشتند و در ۴ رشته دختران بیش ازپسران درصد قبولی داشتند .