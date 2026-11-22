با همکاری بسیج و دانشکده علوم پزشکی؛ مرکز نفس با هدف نجات فرزندان از سقط و حمایت از مادران باردار در ایواوغلی خوی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرکز نفس با هدف نجات فرزندان از سقط و حمایت از مادران باردار در ایواوغلی فعالیت خود را آغاز کرد.

در راستای اجرای سیاست‌های جمعیتی نظام و تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مرکز نفس (نجات فرزندان سقط) در مرکز جامع سلامت ایواوغلی با همکاری بسیج و دانشکده علوم پزشکی خوی راه‌اندازی شد.

این مرکز با هدف پیشگیری از سقط‌های عمدی، شناسایی و حمایت از مادران باردار در معرض سقط و فراهم کردن زمینه لازم برای حفظ جنین و تولد فرزندان سالم فعالیت می‌کند.

دکتر حمیدرضا عمرانی، رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی، با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مراکز نفس در صیانت از حیات جنین و حمایت از مادران باردار گفت: توجه به مسئله جمعیت و جوانی آن، یکی از موضوعات مهم کشور است و در این مسیر، پیشگیری از سقط جنین و حمایت همه‌جانبه از مادران باردار نیازمند برنامه‌ریزی و مشارکت دستگاه‌های مسئول و نهاد‌های مردمی است.

وی با تأکید بر نقش مؤثر مراکز نفس در شناسایی مادران دارای شرایط دشوار و مستعد تصمیم به سقط افزود: این مراکز می‌توانند با ارائه مشاوره‌های تخصصی، حمایت‌های روانی، اجتماعی و پیگیری مشکلات خانوادگی و اقتصادی، زمینه تغییر تصمیم مادران و حفظ فرزندان را فراهم کنند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی همچنین همکاری مجموعه بهداشت و درمان، بسیج و سایر نهاد‌های حمایتی را در تحقق اهداف این طرح ضروری دانست و اظهار داشت: راه‌اندازی مرکز نفس در ایواوغلی گامی در جهت گسترش خدمات حمایتی و تقویت فرهنگ فرزندآوری و صیانت از بنیان خانواده است.

مرکز نفس با شناسایی مادران نیازمند حمایت، ارائه مشاوره و پیگیری وضعیت آنان تلاش می‌کند با رفع موانع و مشکلات پیش‌رو، از تصمیم به سقط جلوگیری کرده و فرصت تولد را برای فرزندان بیشتری فراهم کند.

این مرکز در مرکز جامع سلامت ایواوغلی مستقر است و با همکاری مجموعه بهداشت و درمان و بسیج، در مسیر تحقق اهداف جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌ها فعالیت خواهد کرد.