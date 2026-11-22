به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: به علت پایداری جو و سکون هوا از امروز یکشنبه تا اواسط هفته، آسمانی صاف تا کمی ابری در برخی مناطق گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

لیلا امینی ادامه داد: در این مدت در نواحی مرکزی و صنعتی کلانشهر اصفهان، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه افزایش می‌یابد، گفت: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

امینی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در ساعات پیش رو بین ۲۳ و هفت درجه بالای صفر نوسان دارد.