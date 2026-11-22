به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع آب شهرستان شاهین شهر گفت: در دو سال اخیر بیش از ۱۰۰ دستگاه کنتور هوشمند جهت پایش دقیق میزان برداشت در منطقه شاهین شهر نصب و ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز نیز شناسایی و مسدود شده است.

سعدی قادری با اشاره به ضرورت تحول در مدیریت منابع آب، بر اهمیت اولویت‌بندی اقدامات در راستای جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز و مهروموم فوری چاه‌های غیرمجاز تاکید کرد و گفت: مقابله با برداشت‌های فراتر از حد مجاز باید در راس برنامه ریزی‌ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد، اداره منابع آب شهرستان با تدوین برنامه اجرایی دقیق و مبتنی بر اولویت‌بندی، طرح‌های حفاظتی خود را جهت تصویب نهایی به فرمانداری و دادستانی ارائه دهد.

بر اساس گزارش‌های شرکت آب منطقه‌ای، در سال ۱۴۰۵ نیز طرح مدیریت هم‌زمان مصرف آب و برق چاه‌های کشاورزی در استان اصفهان دنبال شده و برق ۳۷۱ حلقه چاه دارای اضافه‌برداشت آب و برق محدود شده است. همچنین تاکنون حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ حلقه چاه در استان به تجهیزات کنترل هوشمند مجهز شده‌اند.