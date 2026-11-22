۲۱۷ ناشر فعال در بازار سرمایه، در آبان ۱۴۰۵ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان سود را از طریق اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به حساب ۱۴ میلیون سهام‌دار واریز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس اعلام سازمان بورس در آبان امسال، ۲۱۷ ناشر بازار سرمایه ۴۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۴۷۶ میلیون تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم را به حساب ۱۴ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۸۴۷ سهام‌دار از طریق اطلاعات سامانه «سجام» واریز کردند.

همچنین، ۱۹۹ شرکت سود جاری ۱۳ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۲۰۹ سهام‌دار را که شامل ۴۰ هزار و ۱۲۹ میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان می‌شود را با «سجام» به حساب بانکی سهام‌داران واریز کردند.

در این بازه زمانی ۱۸ ناشر سود سنواتی ۶۱۶ هزار و ۶۳۸ سهام‌دار را که شامل ۵۷۵ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان می‌شود، توسط سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت کردند.