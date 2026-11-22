به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نادر زارعی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۳۰۰ کیلوگرم زعفران در این شهرستان برداشت شود و همچنین میانگین عملکرد این محصول در سال جاری بیش از دو برابر سال گذشته است.

او با بیان اینکه رعایت‌نکردن برخی اصول فنی در مراحل کاشت و داشت، به‌ویژه تغذیه مناسب گیاه، بر میزان تولید اثرگذار است، بیان کرد: با وجود افزایش عملکرد، تولید زعفران در شهرستان نی ریز تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله دارد.

زارعی با اشاره به کیفیت زعفران تولیدی شهرستان گفت: زعفران نی‌ریز به دلیل رنگ، عطر و کیفیت خود جایگاه ویژه‌ای در استان فارس دارد؛ اما کمبود تسهیلات حمایتی از موانع توسعه کشت این محصول به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز در ادامه بیان کرد: دوره گل‌دهی زعفران حدود ۲۵ روز است و بازده اقتصادی این محصول از سال سوم کشت آغاز می‌شود.

او درباره بخش‌های مختلف زعفران نیز گفت: کلاله زعفران به چهار بخش نگین، سرگل، پوشال و دسته تقسیم می‌شود که بخش نگین به‌عنوان مرغوب‌ترین نوع زعفران شناخته می‌شود.

زارعی در پایان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، به‌ویژه دستمزد کارگران، بیان کرد: روش سنتی کاشت، داشت و برداشت زعفران با توجه به هزینه‌های کنونی، صرفه اقتصادی گذشته را ندارد و مکانیزه‌شدن این مراحل می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و فراهم‌شدن زمینه توسعه کشت این محصول در شهرستان کمک کند.