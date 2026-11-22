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یک شرکت دانشبنیان در همدان، با فعالیت در حوزه تولید تجهیزات آبیاری، نفت، گاز و پتروشیمی توانسته است بیش از هزار و ۱۰۰ محصول را روانه بازارهای داخلی و جهانی کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این شرکت که محصولات خود را به ۲۰ کشور از جمله ترکیه، عراق، روسیه و الجزایر صادر میکند برای بیش از هزار نفر بصورت مستقیم اشتغال پایدار ایجاد کرده است.
این مجموعه در حوزه مسئولیت اجتماعی هم با راهاندازی کارگاه تولیدی در ندامتگاههای استان همدان، زمینه اشتغال و مهارتآموزی را برای مددجویان فراهم کرده است.