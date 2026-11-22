به همت یک شرکت دانش‌بنیان در همدان ؛

صادرات بیش از هزار و ۱۰۰ محصول در حوزه آبیاری بارانی به بازار‌های جهانی

یک شرکت دانش‌بنیان در همدان، با فعالیت در حوزه تولید تجهیزات آبیاری، نفت، گاز و پتروشیمی توانسته است بیش از هزار و ۱۰۰ محصول را روانه بازار‌های داخلی و جهانی کند.