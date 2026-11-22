فرمانده انتظامی جویبار از شناسایی دختر جوان مفقودشده در شهرستان ساری و تحویل او به خانواده‌اش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ عبدالله اکبری فرمانده انتظامی جویبار گفت: در پی اعلام مفقودی یک دختر جوان، کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و مأموریت‌های میدانی، موفق به شناسایی وی در شهرستان ساری شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این مفقودی در پی تنش‌های خانوادگی رخ داده است.

فرمانده انتظامی جویبار ادامه داد: سروان ضامنی رئیس پلیس آگاهی شهرستان پس از شناسایی محل حضور این دختر جوان و اطمینان از سلامت وی، مقدمات لازم را انجام داد و او را به خانواده‌اش تحویل داد.