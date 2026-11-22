مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان راهداری از آغاز ساخت ۶۰۹ مجتمع خدماتی‌رفاهی خبر داد و گفت: با تکمیل این طرح‌ها، فاصله دسترسی به این مراکز به ۵۰ کیلومتر کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا زمانیان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۲۱۷ مجتمع خدماتی-رفاهی بین‌راهی در محورهای مختلف کشور فعال است و فرآیند قانونی ساخت ۲۵۲۰ مجتمع دیگر نیز در دست اقدام قرار دارد.

وی افزود: در هشت ماه نخست سال جاری، عملیات عمرانی ۲۳ مجتمع به پایان رسیده، ساخت ۵۶ مرکز جدید در حال انجام است و موافقت اصولی ۴۸۹ مجتمع دیگر نیز صادر شده که مجموعاً ساخت ۶۰۹ مجتمع کلید خورده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی سازمان راهداری تصریح کرد: شاخص کنونی دسترسی به مجتمع‌ها به ازای هر ۷۵ کیلومتر است که با اتمام پروژه‌ها به هر ۵۰ کیلومتر می‌رسد؛ هم‌چنین مناسب‌سازی این مراکز برای معلولان و طراحی معماری متناسب با اقلیم مناطق در دستور کار قرار دارد.