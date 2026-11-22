به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شهردار بوشهر گفت: این چهار طرح با هدف توسعه زیرساخت‌های شهری، ساماندهی نوار ساحلی، ارتقای کیفیت فضا‌های عمومی و تقویت زیرساخت‌های مدیریت پسماند اجرا می‌شود.

حسین حیدری افزود: اجرای پارک و کف‌سازی ساحل حدفاصل رستوران رافائل تا میدان شهدای خلیج فارس با اعتبار بیش از هزار و ۳۹۳ میلیارد ریال، یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که با هدف توسعه فضا‌های عمومی و تفریحی و بهره‌برداری مطلوب‌تر از ظرفیت ساحلی بندر بوشهر اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: طرح بهسازی و مرمت کف‌سازی و جداره ساحل در همین محدوده نیز با اعتبار بیش از ۸۴۷ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

حیدری افزود: بازسازی میدان شهید گرد با اعتبار بیش از ۱۱۲ میلیارد ریال و ساخت سوله‌های پردازش پسماند شهرداری بوشهر با اعتبار بیش از ۶۸۷ میلیارد ریال یکی دیگر از این طرح هاست.