سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ممسنی از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز و کشف و ضبط لاشه ۱۰ قطعه پرنده تیهو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،حمزه برومندفر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ممسنی در جریان گشت‌وکنترل و پایش مناطق، موفق به شناسایی و دستگیری این دو شکارچی متخلف شدند.

برومندفر افزود: در این عملیات، لاشه ۱۰ قطعه تیهو از متخلفان کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده، متخلفان برای مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

او در پایان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان زیست‌محیطی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.