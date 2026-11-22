به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، گروه پزشکان جهادی شهرستان پلدشت با حضور در روستای شهرک میلاد این شهرستان به ۱۵۰ نفر خدمات بهداشتی و درمانی رایگان ارایه کردند.

به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، گروه پزشکان جهادی شهرستان پلدشت با حضور در روستای شهرک میلاد، به ۱۵۰ نفر از اهالی این روستا خدمات بهداشتی و درمانی رایگان ارائه کردند.

این اقدام جهادی با هدف کمک به مناطق کم‌برخوردار، ارتقای سطح سلامت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی انجام شد

تلاشی ارزشمند برای دسترسی آسان‌تر مردم مناطق محروم به خدمات سلامت؛ حرکتی جهادی که نشان می‌دهد برای خدمت به مردم، محرومیت جغرافیایی مانعی نیست

این گروه پزشکان جهادی که شامل دو پزشک عمومی و کارشناس مامایی به مردم خدمات بهداشتی و درمانی و مشاوره‌ای ارایه کردند