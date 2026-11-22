به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سیدمهدی حسینی یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم، در حاشیه نشست این انجمن با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، با انتقاد از تأخیر در تخصیص ارز و تأمین نهاده‌های کشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت تأمین سموم کشاورزی نامناسب است و تنها حدود ۱۰ درصد از نیاز کشور به این نهاده تأمین شده است.

وی با اشاره به نقش سموم و علف‌کش‌ها در حفظ تولید محصولات کشاورزی افزود: در صورت تأمین‌نشدن علف‌کش‌های مورد نیاز مزارع گندم، تولید این محصول با افتی تا ۳۰ درصد مواجه خواهد شد؛ موضوعی که مستقیماً به کنترل آفات و علف‌های هرز مربوط است و ارتباطی با مسائل آبیاری ندارد.

حسینی یزدی با بیان اینکه حتی تخصیص ۲۰ میلیون یورو ارز نیز پاسخگوی نیاز کشور نیست، گفت: با تأمین این میزان ارز، تنها حدود ۲۰ درصد از نیاز سموم کشاورزی کشور پوشش داده می‌شود که فاصله زیادی با نیاز واقعی بخش کشاورزی دارد.

رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم، تأخیر در تأمین ارز تخصصی و تغییرات مداوم در ضوابط واردات را از موانع فعالیت واردکنندگان دانست و اظهار کرد: تغییر قوانین پروفرما و نوسانات قیمت‌ها، روند واردات نهاده‌های کشاورزی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

وی همچنین با انتقاد از کم‌رنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امنیت غذایی کشور افزود: بخش خصوصی از ظرفیت‌های فنی و مالی قابل توجهی برخوردار است، اما دولت همچنان از این توانمندی‌ها به‌درستی استفاده نمی‌کند و بسیاری از تصمیم‌ها در اختیار شرکت‌های دولتی و سازمان‌های وابسته باقی مانده است.

حسینی یزدی در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین ارز واردات کود‌های فسفاته گفت: با وجود وعده دولت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات این نهاده، تا زمانی که مطالبات گندم‌کاران و وجوه مربوط به خرید گندم پرداخت نشود، تأمین ارز واردات نهاده‌هایی مانند کود فسفاته نیز با ابهام روبه‌رو خواهد بود.

وی تأکید کرد: تداوم مشکلات ارزی و کمبود نهاده‌های کشاورزی، علاوه بر ایجاد اختلال در فعالیت واردکنندگان، می‌تواند تولید محصولات راهبردی و امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.