نمایندگان پاراتکواندو ایران در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کره جنوبی، با کسب سه مدال طلا و یک نقره به کار خود پایان دادند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی پاراتکواندوی جهان ۲۹ آبان تا ۱ آذر در شهر موجو کره جنوبی برگزار شد و تیم ملی ایران در پایان این رقابت‌ها موفق به کسب چهار مدال شد.

ملی‌پوشان کشورمان در دو روز مسابقات، نمایش قابل توجهی داشتند و با سه مدال طلا و یک نقره، افتخارات دیگری را برای پاراتکواندو ایران رقم زدند.

در نخستین روز مسابقات، آیلار جامی در وزن ۴۷- کیلوگرم زنان، پس از پیروزی برابر نمایندگان گرجستان، تایلند و استرالیا، به دیدار نهایی راه یافت. او در فینال نیز با نتیجه دو بر صفر نوال لاریف از مراکش را شکست داد و به اولین مدال طلای ایران دست یافت.

در وزن ۵۲- کیلوگرم زنان، زهرا رحیمی پس از سه پیروزی برابر نمایندگان مصر، ترکیه و مغولستان، راهی فینال شد. او در مبارزه پایانی مقابل لی یوجیه از چین که قهرمان پاراالمپیک و پاراآسیایی است نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره رسید.

در دومین روز رقابت‌ها، مریم عبدالله‌پور در وزن ۵۷- کیلوگرم زنان، پس از پیروزی برابر نمایندگان مکزیک، قزاقستان و ترکیه، به فینال رسید و با شکست دو بر صفر سیلوانا مایارا کاردوسو فرناندس از برزیل، دومین طلای ایران را به دست آورد.

همچنین امیرمحمد حقیقت‌شناس در وزن ۷۰- کیلوگرم مردان، با عبور از نمایندگان قزاقستان، برزیل و ساحل عاج، فینالیست شد. وی در مبارزه نهایی نیز برابر هوان دیه‌گو گارسیا لوپز از مکزیک به برتری دو بر یک دست یافت و سومین مدال طلای ایران را کسب کرد.

کارنامه مدال‌آوران ایران در مسابقات جهانی موجو:

آیلار جامی: مدال طلا

مریم عبدالله‌پور: مدال طلا

امیرمحمد حقیقت‌شناس: مدال طلا

زهرا رحیمی: مدال نقره

نمایندگان پاراتکواندو ایران در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کره جنوبی، با کسب سه مدال طلا و یک نقره به کار خود پایان دادند.