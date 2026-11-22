مردم ایلام و دیگر شهرستان‌های استان در دویست‌وشصت‌وششمین شب حضور خیابانی، بر ایستادگی در برابر فشار‌ها و حمایت از عزت و استقلال ایران تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛۲۶۶ شب است که خیابان‌های ایلام و دیگر شهرستان‌های استان، شاهد حضور مردمی است که با وجود فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها، همچنان پای عهد خود با ایران ایستاده‌اند.

حضور شبانه مردم در حالی ادامه دارد که موضوع محاصره دریایی و مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر آن، به یکی از محور‌های مهم تحولات روز تبدیل شده است.

مردم با حضور در میدان، بر این باور تأکید دارند که فشار و تهدید نمی‌تواند اراده آنان برای دفاع از استقلال، عزت و منافع ملی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.