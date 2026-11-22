\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc\u060c\u00a0 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u06cc\u0627\u062f\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0627\u0631\u0632\u0634 \u0647\u0627\u060c \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0631\u0627\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n