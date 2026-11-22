



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهنام نیک‌منش با اشاره به اهمیت نظارت بر روند قیمت‌گذاری و ضرورت احراز منشأ تأمین کالا، اظهار کرد: در همین راستا، لازم است با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط و اطلاع‌رسانی به اتحادیه‌های صنفی مرتبط، نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی فعال در زنجیره تأمین و عرضه تخم‌مرغ با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: واحدهای صنفی مرتبط باید ضمن نگهداری و ارائه فاکتورهای معتبر خرید تخم‌مرغ به بازرسان و نهادهای نظارتی در زمان بازرسی، اسناد و مدارک مربوط به تأمین کالا از حلقه‌های قبلی زنجیره، از جمله تولیدکنندگان، مراکز نگهداری، عمده‌فروشان و سایر تأمین‌کنندگان را نیز در دسترس داشته باشند تا امکان بررسی و احراز منشأ تأمین کالا و رصد دقیق فرآیند توزیع و قیمت‌گذاری فراهم شود.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق نحوه عرضه و قیمت فروش تخم‌مرغ تصریح کرد: در جریان بازرسی‌ها، انطباق قیمت خرید و فروش، رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مستندات تأمین کالا باید به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

نیک‌منش خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم باید مطابق ضوابط انجام و گزارش بازرسی‌ها به‌منظور جمع‌بندی و انعکاس به مراجع ذی‌صلاح به اتاق اصناف ایران ارسال شود.