برنامه‌های «شهر امن»، با بررسی نقش سازمان‌های مختلف در کاهش تخلفات موتورسواران پایتخت، «تهران ۲۰» با روایت خدمت جهادی و فرصت طلایی رشد جمعیت و «به خانه برمی‌گردیم» با موضوعات نقش بسیج اساتید در جهاد علمی و مطالبه خسارت تأخیر چک، از شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «شهر امن»، دوشنبه ۲ آذر با حضور رئیس اداره آموزش همگانی پلیس راهور تهران بزرگ، به بررسی تخلفات و تصادفات موتورسیکلت و مشارکت سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در کاهش این تخلفات می‌پردازد.

سرهنگ «مهدی حسینی‌پور»، رئیس اداره آموزش همگانی پلیس راهور تهران بزرگ، در این برنامه ضمن تشریح اقدامات پلیس راهور در خصوص مشارکت با ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف، به بررسی تصادفات، تخلفات و ناهنجاری‌های رفتاری موتورسواران در سطح شهر تهران و آمادگی پلیس برای آموزش موتورسواران فعال در ارگان‌های مختلف می‌پردازد.

برنامه «شهر امن» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «مجتبی احمدی» و اجرای «ابوالفضل اینانلو»، روز‌های زوج ساعت ۶:۲۰ پخش می‌شود.

نقش بسیج به عنوان نماد کار جهادی و خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم و همچنین اهمیت رشد جمعیت در دل بحران فعلی، دو محور اصلی گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.

«محمد مدینه‌نگاه»، معاون جهادی سازمان بسیج سازندگی، به تشریح نقش بسیج به عنوان نماد کار جهادی و خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم می‌پردازد.

همچنین «فاطمه محمدبیگی»، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، به بررسی فرصت طلایی رشد جمعیت و اهمیت آن در دل بحران فعلی خواهد پرداخت.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۲۰ پخش می‌شود.

مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز به موضوعاتی از قبیل نقش بسیج اساتید در جهاد علمی و پیشرفت کشور، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک، تعارضات اجتماعی و سبک زندگی نوجوانان، آموزش آشپزی و هنر‌های دستی می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی»، حجت‌الاسلام «محمدحسن رضایی»، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سازمان بسیج اساتید کشور و دانشگاه جامع انقلاب اسلامی، به مناسبت هفته بسیج، درباره نقش بسیج اساتید در جهاد علمی و پیشرفت کشور و ترویج فرهنگ بسیجی، سخن خواهد گفت.

در بخش دیگری از برنامه، دکتر «سیدجمال حیدری»، وکیل پایه یک دادگستری، درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک، حقوق قانونی دارنده چک و شرایط دریافت خسارت، نکات حقوقی و کاربردی را ارائه می‌دهد.

همچنین، دکتر «کامران شیوندی»، روان‌شناس، درباره تعارضات اجتماعی و سبک زندگی نوجوانان، به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد. در ادامه، «زهرا آزادی‌نیا»، مربی هنری، به آموزش پانچ‌دوزی می‌پردازد.

در بخش آشپزی برنامه نیز «لیلا سرمدی»، مربی آشپزی، طرز تهیه «پلو کدو حلوایی» را آموزش می‌دهد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵ پخش می‌شود.