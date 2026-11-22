به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بخش ویژه «قصه ایران» با هدف گردآوری و بازتاب روایت‌های مرتبط با جنگ رمضان و مقاومت مردم ایران طراحی شده است.

بنابر فراخوان این جایزه ، در این بخش آثاری در قالب داستان (داستان کوتاه) و ناداستان (روایت مستند، خاطره و جستار) داوری می شوند.

موضوعات و محور‌های بخش ویژه «قصه ایران» عبارتند از : انسان (خانواده، کودکان، سالمندان و تجربه‌های روزمره در روز‌های بحران)، وطن و هویت ملی (ایران، خانه، مرز، تعلق، همدلی و پرچم)، قهرمانان گمنام (پزشکان، پرستاران، امدادگران، معلمان، رانندگان و خبرنگاران)، شهر و شهروند (محله‌ها، خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و خیابان‌ها) و آنچه جنگ نتوانست بگیرد (عشق، دوستی، ایمان، امید و آینده‌نگری).

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۶ آذر ۱۴۰۵ از طریق نشانی https://survey.porsline.ir/s/wIHYgh ۸ H ارسال کنند.

خانه کتاب و ادبیات ایران از آثار برگزیده هر بخش در آیین اختتامیه جایزه ادبی جلال آل‌احمد قدردانی خواهد کرد.