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مهلت ارسال آثار به بخش ویژه «قصه ایران» نوزدهمین دوره جایزه ادبی «جلال آلاحمد» تا ششم آذرماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بخش ویژه «قصه ایران» با هدف گردآوری و بازتاب روایتهای مرتبط با جنگ رمضان و مقاومت مردم ایران طراحی شده است.
بنابر فراخوان این جایزه ، در این بخش آثاری در قالب داستان (داستان کوتاه) و ناداستان (روایت مستند، خاطره و جستار) داوری می شوند.
موضوعات و محورهای بخش ویژه «قصه ایران» عبارتند از : انسان (خانواده، کودکان، سالمندان و تجربههای روزمره در روزهای بحران)، وطن و هویت ملی (ایران، خانه، مرز، تعلق، همدلی و پرچم)، قهرمانان گمنام (پزشکان، پرستاران، امدادگران، معلمان، رانندگان و خبرنگاران)، شهر و شهروند (محلهها، خانهها، مدارس، بیمارستانها، دانشگاهها و خیابانها) و آنچه جنگ نتوانست بگیرد (عشق، دوستی، ایمان، امید و آیندهنگری).
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۶ آذر ۱۴۰۵ از طریق نشانی https://survey.porsline.ir/s/wIHYgh ۸ H ارسال کنند.
خانه کتاب و ادبیات ایران از آثار برگزیده هر بخش در آیین اختتامیه جایزه ادبی جلال آلاحمد قدردانی خواهد کرد.