مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس از تمرکز این اداره‌کل بر معرفی جهانی مجموعه تاریخی بیشاپور و تنگ چوگان خبر داد.

تمرکز میراث فرهنگی فارس بر معرفی جهانی بیشاپور و مرمت آثار باستانی

تمرکز میراث فرهنگی فارس بر معرفی جهانی بیشاپور و مرمت آثار باستانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،بهزاد مریدی گفت: مرمت مجسمه شاپور اول در این مجموعه تاریخی در دستور کار قرار گرفته و برای ترویج و معرفی اثر تاریخی والرین نیز برنامه‌ریزی جدی انجام شده است.

بهزاد مریدی ادامه داد: اداره‌کل میراث فرهنگی فارس برای معرفی هرچه بیشتر مجسمه والرین در تنگ چوگان کازرون به جهانیان، با توجه به تأکیدات رهبر شهید بر معرفی این اثر تاریخی برنامه ریزی خاص و ویژه‌ای دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس اضافه کرد: به همین دلیل تمرکز ما بر تنگ چوگان و بیشاپور بیشتر شده است و مرمت مجسمه شاپور اول را آغاز کردیم که اقدام بسیار بزرگی است، چراکه این اثر در هشت دهه گذشته مرمت نشده بود و این نخستین بار است که چنین اقدامی انجام می‌شود.

او بیان کرد: موضوع ترویج و معرفی اثر تاریخی والرین را نیز جدی گرفته‌ایم تا بتوانیم فضای لازم را برای معرفی هرچه بیشتر این اثر فراهم کنیم.

تنگ چوگان در ۲۳ کیلومتری کازرون و روبه‌روی شهر باستانی بیشاپور قرار دارد .