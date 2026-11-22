در برنامه گفگتوی ویژه خبری به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و رئیس کانون کارفرمایان قزوین، به بررسی چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، وحید انتظاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تبریک هفته کارآفرینی، بر ضرورت حرکت به سمت کسب‌وکار‌های شخصی و خلاقانه برای مقابله با کاهش استخدام‌های دولتی تأکید کرد. وی افزود: هدف ما ایجاد یک زیست‌بوم کارآفرینی است که در آن ایده‌های نو بتوانند به تولید منجر شوند.

مجید آهنگریان، رئیس کانون کارفرمایان استان، با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، ناترازی انرژی و محدودیت‌های بانکی را از اصلی‌ترین موانع پیش روی واحد‌های تولیدی دانست. وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و چالش‌های تأمین ارز و مواد اولیه، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است؛ هرچند تلاش‌های دولت در سطوح مختلف برای رفع این موانع در جریان است.

از تغییر رویکرد بانکی در پرداخت تسهیلات تا صیانت از نیروی کار در قزوین

در ادامه برنامه بررسی مسائل کارآفرینی استان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین از تغییر رویکرد نظام بانکی در حمایت از ایده‌های خلاقانه خبر داد.

وحید انتظاری با اشاره به حمایت‌های دولت در قالب برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: امسال با مصوبه بانک مرکزی، رویکرد دریافت وثایق سنگین برای ایده‌های خلاقانه به “اعتبارسنجی” تغییر یافته است تا کارآفرینان بدون دغدغه وثیقه ملکی، از تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی همچنین به تزریق اعتبارات بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومانی برای حمایت از مشاغل خرد، خانگی و کارگاه‌های زیر ۷ نفر در استان اشاره کرد و آمار بیمه بیکاری را گواهی بر مقاومت موفق تیم اقتصادی و کارآفرینان استان در حفظ اشتغال دانست.

مجید آهنگریان، رئیس کانون کارفرمایان استان، صیانت از سرمایه انسانی را شرط نخست پایداری بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: «در تعیین دستمزد‌ها تلاش شد با در نظر گرفتن نرخ تورم، معیشت خانوار و ماده ۴۱ قانون کار، تعادل مناسبی میان حفظ قدرت خرید کارگران و شرایط کارفرمایان ایجاد شود.

حسین سپهرنژاد، کارآفرین حوزه قطعات خودرو، در گفتگوی تلفنی با این برنامه، بر نقش تنوع محصول در بقای کسب‌وکار‌ها تأکید کرد.

وی گفت:با تمرکز بر قطعات الکترونیکی و تجهیزات خاص مانند روشنایی خودرو‌های آفرود، توانستیم در برابر چالش‌های اقتصادی مقاومت کرده و از تعدیل نیرو در کارگاه خود جلوگیری کنیم.

وحید انتظاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه اظهار داشت: امروزه دو گلوگاه اصلی که مانع فعالیت کارآفرینان بود، یعنی فرآیند صدور مجوز و پیچیدگی‌های سامانه‌های بانکی، برطرف شده است و اکنون فرآیند صدور مجوز برای مشاغل خانگی و کسب‌وکار‌های کوچک بسیار ساده‌تر شده و دسترسی به تسهیلات نیز از طریق سامانه‌های جدید تسهیل گشته است.

استراتژی‌های بقای تولیدکنندگان قزوین در مواجهه با تورم و تحریم‌ها

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، ضمن اشاره به تأثیر تورم بر قدرت خرید کارگران، تأکید کرد: اگرچه افزایش دستمزد‌ها اقدامی ضروری است، اما کنترل تورم، عامل اصلی حفظ سطح معیشت جامعه کارگری خواهد بود.

وی همچنین از تلاش کارفرمایان برای حفظ اشتغال از طریق طرح‌های حمایتی و غیرنقدی خبر داد.

در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، سپهرنژاد، کارآفرین حوزه قطعات الکترونیک خودرو، با بیان تجربه ۲۸ ساله خود در این عرصه، راهکار مقابله با بحران‌های اقتصادی را در سه محور خلاصه کرد:بهینه‌سازی فرآیند‌ها برای کاهش ضایعات، مدیریت هوشمند منابع انسانی و از همه مهم‌تر، تنوع‌بخشی به سبد محصولات برای کاهش وابستگی به بازار‌های تک‌گانه عنوان کرد.

وی تأکید کرد که نگاه به نیروی انسانی به عنوان «سرمایه» به جای «هزینه»، اولین قدم در مسیر صیانت از اشتغال در دوران بحران است.