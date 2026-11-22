هادی حق شناس با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریت پسماند در استان، کاهش تولید زباله از مبدأ، تفکیک پسماند و مشارکت خانواده‌ها را از الزامات دستیابی به محیط زیستی پاک و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ استاندار گیلان صبح امروز در همایش شهرداران مدارس و آیین اختتامیه پویش «دانش‌آموز سبز، آینده‌ساز زمین» با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت پسماند گفت: حل معضل زباله صرفاً بر عهده شهرداری‌ها نیست، بلکه باید از مرحله تولید پسماند و با اصلاح رفتار‌های روزمره شهروندان آغاز شود.

هادی حق‌شناس با اشاره به شیوه‌های سنتی مدیریت پسماند در گذشته افزود: در فرهنگ زیست‌محیطی نیاکان ما، پسماند‌های‌تر در محل مناسبی از حیاط خانه مدیریت می‌شد و امروز نیز با آموزش، فرهنگ‌سازی و رعایت اصول بهداشتی می‌توان متناسب با شرایط زندگی در مناطق روستایی و خانه‌های دارای حیاط، این رویکرد را به شکلی علمی و اصولی احیا کرد.

وی با بیان اینکه انتقال تمام زباله‌های تولیدشده به شهرداری‌ها و دفن آنها در مکان‌هایی مانند سراوان نمی‌تواند راهکار اساسی این معضل باشد، گفت: اولویت نخست باید کاهش تولید پسماند در مبدأ و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان خانواده‌ها باشد.

استاندار کاهش مصرف پلاستیک را یکی از اقدامات ساده و مؤثر در این مسیر دانست و گفت: استفاده از زنبیل و ساک‌های پارچه‌ای در خرید‌های روزمره، جایگزین مناسبی برای دریافت کیسه‌های پلاستیکی متعدد است و خانواده‌ها به‌ویژه دانش‌آموزان می‌توانند با ترویج این فرهنگ، نقش مؤثری در کاهش آلودگی محیط زیست ایفا کنند.

هادی حق شناس همچنین مدیریت اصولی پسماند‌تر در محل تولید را از دیگر راهکار‌های مؤثر برشمرد و افزود: خانواده‌های ساکن در خانه‌های ویلایی و دارای حیاط می‌توانند با رعایت الزامات بهداشتی، پسماند‌تر خود را در محل مناسبی مدیریت کنند؛ موضوعی که با همراهی دهیاران، بخشداران و آموزش عمومی قابلیت گسترش در سطح استان را دارد.

وی تفکیک زباله از مبدأ و ساماندهی جمع‌آوری پسماند خشک را نیز ضروری دانست و خاطرنشان کرد: برای تحقق مدیریت اصولی پسماند باید سازوکار مشخصی برای تفکیک و جمع‌آوری زباله‌ها فراهم شود و مشارکت مردم در کنار پیگیری مدیران محلی، محور اجرای این برنامه قرار گیرد.

دانش‌آموزان؛ پیشگامان تغییر فرهنگ زیست‌محیطی

حق‌شناس با تأکید بر نقش آموزش و انتقال رفتار‌های صحیح زیست‌محیطی به نسل‌های آینده گفت: اگر هر خانواده تنها یک یا دو اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست انجام دهد و این رفتار‌ها به نسل‌های بعد منتقل شود، می‌توان بسیاری از چالش‌های امروز را در آینده برطرف کرد.

وی با قدردانی از مشارکت و توانمندی دانش‌آموزان در پویش «دانش‌آموز سبز، آینده‌ساز زمین» افزود: مطالب، تحلیل‌ها و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دانش‌آموزان در این همایش از نظر محتوا و کیفیت در سطح گزارش‌های مدیران ارشد کشور و در برخی موارد فراتر از آن بود.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت نسل جوان برای ارائه ایده‌ها و راهکار‌های نوآورانه گفت: توانمندی و خلاقیت دانش‌آموزان مایه امیدواری به آینده کشور است و نسل جوان و نوجوان می‌توانند با بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌رو، ایران را بهتر از نسل‌های گذشته بسازند.

وی شهرداران مدارس را بستری مناسب برای تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تبدیل ایده‌های دانش‌آموزی به راهکار‌های اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت فکری و ابتکار دانش‌آموزان برای ارائه راه‌حل‌های جدید در حوزه محیط زیست و مدیریت پسماند استفاده کرد.

حفاظت از طبیعت؛ پاسداشت میراث چند هزار ساله گیلان

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر جغرافیایی، طبیعی، اقتصادی و انسانی استان گفت: گیلان از ویژگی‌ها و داشته‌هایی برخوردار است که آن را به استانی متمایز در کشور تبدیل کرده و حفاظت از این سرمایه‌ها نیازمند نگاه مسئولانه و مشارکت همگانی است.

حق‌شناس با اشاره به حجم بالای ورود گردشگران به استان افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، برآورد‌ها از ورود بیش از ۵۰ میلیون نفر به گیلان حکایت دارد؛ این در حالی است که جمعیت ثابت استان حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است و همین موضوع ضرورت توجه جدی‌تر به زیرساخت‌های محیط زیستی و مدیریت پسماند را دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه هویت گیلان تنها به جاذبه‌های طبیعی و گردشگری محدود نمی‌شود، بیان کرد: این استان از پیشینه تاریخی و تمدنی چند هزار ساله برخوردار است و آثاری همچون محوطه تاریخی مارلیک در رودبار، گواهی بر قدمت و ریشه‌دار بودن تمدن این سرزمین است.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی و مذهبی آستان مقدس حضرت سیدجلال‌الدین اشرف در آستانه‌اشرفیه و وجود کتابخانه‌ها، نسخه‌های خطی، آثار مکتوب و بنا‌های تاریخی ارزشمند در نقاط مختلف استان، بر ضرورت معرفی و انتقال این میراث به نسل‌های آینده تأکید کرد.

حق‌شناس خطاب به دانش‌آموزان گفت: استانی با چنین پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی شایسته آن نیست که خیابان‌ها، کوچه‌ها و روستا‌های آن با زباله و آلودگی مواجه باشند و مردمی که در عرصه‌های علم، فرهنگ، پزشکی و مهندسی پیشینه‌ای پرافتخار دارند، باید در حفاظت از محیط زیست و پاکیزگی محل زندگی خود نیز پیشگام باشند.

وی آلودگی محیط زیست را نوعی بی‌توجهی به میراث گذشتگان دانست و افزود: احترام به مفاخر و پیشینیان تنها در شناخت تاریخ خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در رفتار روزمره و مسئولیت‌پذیری ما در قبال محیط زندگی نیز نمود پیدا کند.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه ایران و گیلان خانه مشترک همه مردم هستند، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که از مهمانان خود انتظار داریم در محیطی پاکیزه و آراسته حضور داشته باشند، باید شهرها، روستا‌ها و طبیعت خود را نیز پاکیزه نگه داریم؛ چراکه حفاظت از محیط زیست، پاسداشت تاریخ، هویت و تمدن ماست.

گفتنی است در پایان این مراسم، از دانش‌آموزان فعال در حوزه مدیریت پسماند و شهرداران مدارس با حضور استاندار تجلیل شد.