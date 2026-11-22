رویداد رسانه‌ای «مازندران جان» از ۲۸ آذر تا ۳ دی‌ماه در بابل برگزار می‌شود تا ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری این شهرستان در قاب رسانه ملی معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، بابل از ۲۸ آذرماه تا ۳ دی‌ماه میزبان گروه‌های تولیدی و رسانه‌ای رویداد «مازندران جان» خواهد بود؛ رویدادی که معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌ها و ایجاد زمینه ارتباط میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را دنبال می‌کند.

داود سیروس مدیرکل صداوسیمای مازندران در نشست هماهنگی این رویداد در فرمانداری بابل، با اشاره به شکل‌گیری رویداد ملی «ایران‌جان» با رویکرد عدالت‌گستری رسانه‌ای گفت: در قالب رویداد شهرستانی «مازندران جان» تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های هر شهرستان را به‌صورت مستقل و متناسب با هویت اقتصادی و اجتماعی آن به مخاطبان سراسر کشور معرفی کنیم.

وی افزود: در این رویداد، علاوه بر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، توانمندی‌های بابل در حوزه‌های کشاورزی، تولیدات صنعتی و اشتغال‌زایی از طریق برنامه‌های تلویزیونی و چندرسانه‌ای به تصویر کشیده می‌شود.

مدیرکل صداوسیمای مازندران، ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی شهرستان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از اهداف این رویداد برشمرد و گفت: معرفی ظرفیت‌های بابل می‌تواند زمینه توجه بیشتر به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های شهرستان را فراهم کند.

مصطفی میرتبار فرماندار بابل نیز با اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای همکاری در برگزاری این رویداد گفت: بابل در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی و تولید ظرفیت‌های متنوعی دارد و مجموعه دستگاه‌های شهرستان برای همراهی با تیم‌های رسانه‌ای و تولید محتوای باکیفیت آماده هستند.

رویداد «مازندران جان» پس از برگزاری در آمل و بابل، در ادامه به شهرستان‌های بابلسر و تنکابن می‌رسد و قرار است به‌تدریج هر ۲۲ شهرستان استان را دربر بگیرد.

این رویداد زمینه‌ساز اجرای برنامه ملی «ایران‌جان، مازندران ایران» در سال آینده خواهد بود؛ برنامه‌ای که با هدف معرفی ظرفیت‌های مازندران در سطح ملی و بین‌المللی دنبال می‌شود.