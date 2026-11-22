رزمایش پاسخ به بحران سیلاب با حضور ۲۳ دستگاه اجرایی در نقده برگزار و آمادگی تیم‌های عملیاتی و امدادی ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رزمایش پاسخ به بحران سیلاب با محوریت پیامد های احتمالی پدیده ال نینو و تشدید بارش‌ها با حضور ۲۳ دستگاه اجرایی در نقده برگزار شد.

معاون عمرانی فرماندار شهرستان نقده با اشاره با به احتمال بارش‌های سنگین در روز‌های آتی، افزود: این رزمایش برای پاسخ به سیلاب احتمالی در محدوده گدار چای(منطقه مجیدیه شهر نقده و روستای آغچه زیوه که در اطراف گدار چای قرار دارند ) با حضور ۵۰ تیم از ۲۳ دستگاه اجرایی و خدمات رسان اجرا شد.

عباس بشیری با بیان اینکه در این رزمایش تمامی دستگاه‌ها با تمام امکانات موجود حضور داشتند افزود: نجات یک نفر غوطه ور در آب و عملیات جستجوی میدانی در گدار و مدیریت نانوایی ها از بندهای این سناریو بود.



کیومرث جهانگرد مدیر امور آب نقده نیز گفت: ظرفیت رودخانه گدار در حال حاضر صد متر مکعب بر ثانیه است اما در این سناریو در حدود 150 متر مکعب بر ثانیه در نظر گرفته شده بود.