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هم زمان با سومین روز از هفته بسیج، اولین کاروان راهیان نور دانشآموزان دختر شهرستان طبس عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه طبس، در این مراسم گفت: اعزام کاروانهای راهیان نور با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشهای دوران دفاع مقدس به نسلهای آینده، بهویژه دانشآموزان، برنامهریزی شده است.
سرهنگ خبازی،افزود: در نخستین مرحله از این اعزامها، ۲۱۶ نفر از دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان طبس در قالب ۶ دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی دفاع مقدس در استان خوزستان شدند.
به گفته وی این دانشآموزان از مناطق عملیاتی و یادمانهای دفاع مقدس از جمله اندیمشک، طلائیه و هویزه بازدید خواهند کرد.