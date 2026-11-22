به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه طبس، در این مراسم گفت: اعزام کاروان‌های راهیان نور با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل‌های آینده، به‌ویژه دانش‌آموزان، برنامه‌ریزی شده است.

سرهنگ خبازی،افزود: در نخستین مرحله از این اعزام‌ها، ۲۱۶ نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان طبس در قالب ۶ دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی دفاع مقدس در استان خوزستان شدند.

به گفته وی این دانش‌آموزان از مناطق عملیاتی و یادمان‌های دفاع مقدس از جمله اندیمشک، طلائیه و هویزه بازدید خواهند کرد.