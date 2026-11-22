با حضور مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان وضعیت تخصیص و توزیع سهمیه نان در شهر همدان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سید حسین خوانساری گفت: سهمیه بندی شدن نام شایعه است و طبق روال گذشته نان بین شهروندان توزیع می‌شود.

او تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای تهیه نان مورد نیاز شهروندان همدانی وجود ندارد و مردم می‌توانند همانند گذشته، به هر تعداد که نیاز دارند، نان یارانه‌ای تهیه کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان گفت: شهروندان می‌توانند تخلفات آرد و نان را به سازمان صنعت-معدن و تجارت، شورای آرد و نان فرمانداری و اداره کل غله اطلاع دهند.