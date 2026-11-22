رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با قدردانی از مشارکت مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات گفت: با مشارکت ۵۳۷ هزار مودی و فعال اقتصادی، اعتبار مورد نیاز تمام ۲۰۸۳ پروژه معرفی‌شده در سال جاری به مبلغ ۲۸.۲ همت تأمین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید محمدهادی سبحانیان، در پیامی به مناسبت تحقق تامین اعتبار کامل پروژه‌های طرح نشان‌دار کردن مالیات، میزان سرمایه تامین‌شده برای این پروژه‌ها را بالغ بر ۲۸.۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با اشاره به نقش مشارکت مودیان در تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور، این دستاورد را حاصل پیوند میان مسوولیت‌پذیری مالیاتی و نیاز‌های توسعه‌ای کشور دانست و تاکید کرد: فراهم شدن مسیر شفافیت و عدالت مالیاتی می‌تواند مشارکت مودیان را از یک الزام قانونی به اقدامی آگاهانه در راستای توسعه کشور تبدیل کند.

سبحانیان همچنین از ۵۳۷ هزار مودی و فعال اقتصادی که با انتخاب پروژه‌های نشان‌دار در تامین مالی طرح‌های عمرانی مشارکت کردند، قدردانی کرد و اعتماد مودیان را مهم‌ترین سرمایه نظام مالیاتی در مسیر اصلاحات دانست.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در این پیام از کارکنان نظام مالیاتی و دستگاه‌ها و نهاد‌های همراه در اجرای این طرح نیز قدردانی کرد و بر ادامه مسیر شفاف‌سازی و تسهیل امور مالیاتی با هدف افزایش مشارکت و رضایت مودیان تاکید کرد.

متن پیام رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور بدین شرح است:

همراهان و مودیان گرامی.

امروز، سازمان امور مالیاتی کشور با افتخار از دستاوردی بزرگ در مسیر توسعه و تاب‌آوری کشور خبر می‌دهد. ما با هم موفق شدیم ۱۰۰ درصد اعتبار برای تمامی ۲۰۸۳ پروژه معرفی‌شده در سال جاری را تامین نماییم. تامین سرمایه بالغ بر ۲۸.۲ هزار میلیارد تومان، تنها یک عدد نیست؛ بلکه نشانه‌ای از پیوند ناگسستنی میان مسوولیت‌پذیری مودیان و نیاز‌های توسعه‌ای کشور است.

در روزگاری که برخی با بهره‌برداری از شرایط اقتصادی و با هدف تضعیف انسجام ملی، به دنبال ترویج روایت‌های منفی و ایجاد شک و تردید در میان شهروندان هستند، این دستاورد ثابت می‌کند که جامعه اقتصادی ایران، برخلاف ادعا‌های تبلیغاتی دشمنان، با صلابت و آگاهی در کنار ساختار ملی ایستاده است. برخلاف آنچه در فضای مجازی یا رسانه‌های هدفمند تلاش می‌شد تا مشارکت مودیان در فرآیند توسعه کم‌رنگ شود، امروز شاهد واقعیت دیگری هستیم؛ واقعیت مشارکت خودجوش و مقتدرانه مودیان ایرانی در مسیر آبادانی کشور.

این موفقیت نشان می‌دهد که وقتی مسیر شفافیت و عدالت مالی فراهم شود، مشارکت مودیان نه یک اجبار بلکه یک حرکت ملی برای مقابله با چالش‌هاست. تامین اعتبار کامل این پروژه‌ها، یعنی هر ریال مالیاتی که با دقت و مسوولیت‌پذیری پرداخت شده، اکنون در قالب زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی به عنوان سدی در برابر چالش‌های اقتصادی در سراسر کشور جاری شده است.

در این مسیر پرفراز و نشیب، لازم می‌دانیم از تمامی ۵۳۷ هزار مودی عزیز و فعال اقتصادی که با انتخاب هوشمندانه پروژه‌های نشان‌دار، در تامین بودجه توسعه کشور نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه قدردانی کنیم. اعتماد شما، بزرگترین دارایی ما در مسیر اصلاحات مالیاتی و بزرگترین پاسخ ما به روایت‌های تخریب‌گر است.

همچنین، از تمامی همکاران پرتلاش نظام مالیاتی و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های همراه که با پشتکار و تخصص خود، زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح را فراهم آوردند و در مسیر تحقق این هدف ملی ایستادگی کردند، سپاسگزارم.

ما در سازمان امور مالیاتی، با تکیه بر این روحیه همکاری و با نگاهی به آینده‌ای روشن، به مسیر شفاف‌سازی و تسهیل امور ادامه خواهیم داد تا فرآیند تامین مالی کشور، همواره با مشارکت، آگاهی و رضایت شما توأم گردد.

سید محمدهادی سبحانیان

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور