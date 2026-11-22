به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در حاشیه افتتاح کتابخانه شهید چمران سلفچگان در استان قم، با اشاره به وضعیت شبکه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام کرد: در حال حاضر ۴ هزار و ۷۷۵ نقطه خدمت کتابخانه‌ای در سراسر کشور فعال هستند که این رقم در دولت چهاردهم شاهد رشد ۲۲ درصدی بوده است.

وی با تأکید بر تمرکز دولت بر مناطق کم‌برخوردار گفت: در ابتدای دولت چهاردهم، تنها ۵۷ کتابخانه سیار در کشور فعالیت می‌کردند، اما طی دو سال گذشته با اضافه شدن ۶۰ کتابخانه دیگر، تعداد این مجموعه‌ها به ۱۱۷ باب رسیده است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزود که این کتابخانه‌ها عمدتاً مناطق روستایی، حاشیه‌نشین و نقاط فاقد کتابخانه را پوشش می‌دهند و ۳۴ دستگاه از آنها در تاریخ ۲۴ آبان ماه، همزمان با روز کتاب، با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسیدند.

نظربلند همچنین به توزیع جغرافیایی نقاط خدمت پرداخت و گفت: حدود ۳۰ درصد از این نقاط در مناطق روستایی و حاشیه‌ای و ۷۰ درصد در مناطق شهری مستقر هستند که نشان‌دهنده تلاش برای عدالت در توزیع خدمات است.

وی در ادامه از توسعه زیرساخت‌ها خبر داد و افزود: طی دو سال اخیر، بیش از ۷۰ هزار مترمربع از فضا‌های کتابخانه‌ای بازطراحی و بیش از ۲۰ هزار مترمربع فضای جدید افتتاح شده است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ابراز امیدواری کرد که روند بازطراحی و ایجاد فضا‌های کتابخانه‌ای برای تسهیل دسترسی مردم به کتاب، با سرعت ادامه یابد.