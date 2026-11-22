بمناسبت هفته بسیج و ایجاد شور و نشاط دربین روستاییان؛ جشنواره بازی‌های بومی محلی در روستای اعتضادیه ایواوغلی خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت هفته بسیج، جشنواره بازی‌های بومی محلی و نمایشگاه صنایع دستی و غذا‌های سنتی با حضور پرشور اهالی و مسئولان محلی در روستای اعتضادیه از توابع بخش ایواوغلی شهرستان خوی برگزار شد.

با هدف ترویج فرهنگ ورزش‌های همگانی، احیای سنت‌های دیرینه و گرامیداشت هفته بسیج، جشنواره پرشور بازی‌های بومی محلی در روستای اعتضادیه بخش ایواوغلی برگزار شد. این رویداد ورزشی و فرهنگی با همت بخشداری ایواوغلی و حوزه مقاومت بسیج شهید رزمجو و با مشارکت پرشور اهالی منطقه به اجرا در آمد.

در این جشنواره، شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف ورزشی از جمله طناب‌کشی، دو و میدانی سنتی و مسابقات محلی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در فضایی صمیمی با استقبال پرشور جوانان و خانواده‌ها همراه بود.

برپایی نمایشگاه صنایع دستی بومی و غرفه‌های پخت و عرضه غذا‌های سنتی و محلی، از دیگر بخش‌های جذاب این جشنواره بود که توانست ظرفیت‌ها و هنر‌های دستی منطقه را به نمایش بگذارد و با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شود.

در پایان این مراسم به نفرات و تیم‌های برتر مسابقات ورزشی لوح یادبود و جوایزی اهدا شد.