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مسابقات لیگ قهرمانی دوچرخه سواری پیست کشور با درخشش دوچرخه سواران آذربایجان شرقی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مسابقات لیگ قهرمانی دوچرخه سواری پیست کشور به میزبانی استان تهران برگزار شد و با درخشش دوچرخه سواران آذربایجان شرقی با نتایج زیر به پایان رسید:
ماده تعقیبی تیمی رده سنی جوانان:
تیم پتروشیمی تبریز؛ مقام اول
ماده تیم اسپرینت رده سنی جوانان:
تیم پتروشیمی تبریز؛ مقام دوم
ماده کایرین رده سنی جوانان:
مقام اول: حسین دلفی از تیم پتروشیمی تبریز
مقام دوم: امیررضا علیپور از تیم پتروشیمی تبریز
ماده اسپرینت رده سنی جوانان:
مقام اول: حسین دلفی از تیم پتروشیمی تبریز
مقام دوم: امیررضا علیپور از تیم پتروشیمی تبریز