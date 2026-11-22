به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مسابقات لیگ قهرمانی دوچرخه سواری پیست کشور به میزبانی استان تهران برگزار شد و با درخشش دوچرخه سواران آذربایجان شرقی با نتایج زیر به پایان رسید:

ماده تعقیبی تیمی رده سنی جوانان:

تیم پتروشیمی تبریز؛ مقام اول

ماده تیم اسپرینت رده سنی جوانان:

تیم پتروشیمی تبریز؛ مقام دوم

ماده کایرین رده سنی جوانان:

مقام اول: حسین دلفی از تیم پتروشیمی تبریز

مقام دوم: امیررضا علیپور از تیم پتروشیمی تبریز

ماده اسپرینت رده سنی جوانان:

مقام اول: حسین دلفی از تیم پتروشیمی تبریز

مقام دوم: امیررضا علیپور از تیم پتروشیمی تبریز