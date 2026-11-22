به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمد مدانلو فرماندار جویبار در نشست شورای اداری این شهرستان با تأکید بر ضرورت پذیرش و اصلاح اشتباهات مدیریتی گفت: ممکن است مدیران در تصمیم‌گیری‌ها دچار شتاب‌زدگی و خطا شوند که پیامد آن خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای مردم باشد؛ بنابراین باید با شجاعت اشتباهات خود را بپذیرند و برای اصلاح آن اقدام کنند.

وی با انتقاد از کم‌اثر بودن برخی جلسات اداری افزود: جلسات باید با محوریت دغدغه‌های مردم برگزار شود و تصمیم‌های اتخاذشده به نتایجی منجر شود که مردم اثر آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

فرماندار جویبار همچنین بر برخورد جدی با متخلفان و محتکران کالا و مواد غذایی تأکید کرد و با اشاره به اجرای طرح ساماندهی مصرف نان گفت: هدف از اجرای این طرح، جلوگیری از قاچاق آرد، مدیریت مصرف و حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی است و سهمیه آرد بر اساس سرانه مصرف افراد تعیین شده است.

مدانلو تأکید کرد: اجرای این طرح نباید در تأمین نان مورد نیاز مصرف‌کنندگان واقعی مشکلی ایجاد کند.