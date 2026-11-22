عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح برای مقابله با هرگونه اقدام خصمانه، گفت: در صورت حمله به تأسیسات کشور از جمله سد‌ها و نیروگاه‌ها، مراکز راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی هدف پاسخ موشکی ایران قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علاءالدین بروجردی در واکنش به گزارش مغرضانه روزنامه نیویورک‌تایمز درباره ادعای احتمال وجود ارتباط میان سد‌های ایران و مراکز موشکی، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی هم در عرصه جنگ نظامی و هم در عرصه سیاسی، با از دست دادن انتخابات شکست خوردند و صورتحساب شکست جمهوری‌خواهان به دلیل جنگ با ایران برای ترامپ نوشته شد از این رو وضعیت دولت ترامپ به شدت زیر سوال رفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ترامپ در یک انفعال کامل سیاسی قرار گرفته و به همین دلیل تلاش دارد تا با استفاده از دستگاه گسترده تبلیغاتی موجود در آمریکا، افکار عمومی را از شکست، عملکرد بد، بالا رفتن قیمت حامل‌های سوخت و وضعیت نامناسب اقتصادی مردم این کشور به سمت حوادثی موهوم منحرف کند در صورتی که هیچ‌کس در دنیا این ادعا‌های بی‌اساس را نمی‌پذیرد.

وی اظهار کرد: نیرو‌های مسلح ما آماده هستند که اگر دشمن دست از پا خطا کند، عکس‌العمل لازم را نشان دهند؛ ما در مقابل هر حمله‌ای که به هر تأسیسات کشور از جمله سد‌ها و نیروگاه‌ها صورت گیرد، اقدام متقابل خواهیم کرد و تمام مراکز راهبردی رژیم صهیونیستی و آمریکا در تیررس موشکی ما قرار دارد.

نماینده مردم لارستان، خنج، گراش و اوز در مجلس شورای اسلامی در پایان با یادآوری جنایت صورت گرفته علیه ناو غیرمسلح دنا و تأکید بر ضرورت پاسخگویی به این اقدام غیرانسانی، با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر اعزام ناو هواپیمابر ایالات متحده به منطقه، حضور این ناو‌ها را فرصتی برای انتقام‌گیری از جنایت انجام شده علیه مظلومین ناو دنا دانست.