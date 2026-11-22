به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، برنامه فرهنگی «پیک صبا» با مشارکت نمایندگی آموزش و پرورش مشکان و همکاری کانون فرهنگی شاهد مشکان، در دبستان دخترانه سمیه روستای دهچاه شهرستان نی ریز برگزار شد.

در این برنامه، دانش‌آموزان ضمن بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی و قصه‌گویی، در بازی‌های گروهی، مهارتی و نشاط‌آور شرکت کردند و لحظات شاد و مفرحی را تجربه کردند.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، ایجاد نشاط و سرگرمی و تقویت روحیه همکاری و تعامل اجتماعی در میان دانش‌آموزان برگزار شد و با استقبال خوب آنها همراه بود.