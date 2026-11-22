اعضای بیست و هفتمین مجمع عمومی و انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک معرفی شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام دبیرخانه مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک اسامی اعضای مجمع انتخاباتی این کمیته به شرح زیر معرفی شد:

فدراسیون‌های عضو کمیته بین‌المللی پارالمپیک

فدراسیون جانبازان و توان یابان – جلیل کوهپایه زاده

فدراسیون نابینایان و کم بینایان – سیدحسن طباطبایی

فدراسیون تنیس روی میز - مهرداد علی‌قارداشی

فدراسیون تنیس - داوود عزیزی

فدراسیون تیراندازی با کمان - غلامرضا شعبانی‌بهار

فدراسیون دوچرخه‌سواری - رسول اسدی

فدراسیون قایقرانی – مهدی گودرزی

فدراسیون بدمینتون –فریبا مددی

فدراسیون تکواندو - هادی ساعی

فدراسیون سوارکاری - محمود حیدری

فدراسیون ترای اتلون - محمدکاظم حججی

فدراسیون اسکی - کاوه صدقی

فدراسیون شمشیربازی - علیرضا پور سلمان

فدراسیون کوهنوردی - رضا زارعی

فدراسیون روئینگ - محسن شادی

نمایندگان رشته‌های ورزشی عضو (IPC)

فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان – سیداحمد سیدباقری

فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان- ساره جوانمردی

فدراسیون نابینایان و کم بینایان – سیدمناف هاشمی

سازمان بهزیستی کشور

کاظم نظم ده

خبرگان ورزشی

محمدحسن پاسوار

محمدرضا داورزنی

علی‌اصغر هادی‌زاده

نیره عاکف

پروین قربانیان

وزارت ورزش و جوانان

احمد دنیامالی

سید محمدشروین اسبقیان

محمدحسین حسن‌خانی

فریبا محمدیان

کمیته ملی المپیک

محمود خسروی‌وفا

کمیته ملی پارالمپیک

غفور کارگری

حمید علی‌صمیمی

سید محمدپولادگر

مریم کاظمی‌پور

حامد میرزاحسینی

مژگان نصیری زاهد

رقیه اله کرمی

هادی رضایی

علی کشفیا

محمدرضا مظلومی

اعضای ایرانی مجامع بین‌المللی

سعید سلگی

سید محمدکاظم واعظ موسوی

مریم شکوهی

رضا قراخانلو

روسای فدراسیون‌های دانش‌آموزی و پزشکی

فدراسیون دانش‌آموزی - حمیدرضا صائبی

فدراسیون پزشکی - غلامرضا نوروزی

سازمان صدا و سیما

حسین آقازمانی

نماینده مربیان و داوران

بهروز سلطانی

زهرا نعمتی

فرزاد فلفلی

سیده زهرا حسینی

نماینده ورزشکاران

روح‌الله رستمی

صادق بیگدلی

هاجر صفرزاده

فائزه احمدی

مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک سه شنبه ۱۷ آذر ماه ساعت ۹ صبح در محل تالار پارالمپیک برگزار خواهد شد.