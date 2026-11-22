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فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری :اولین آزمایشگاه مواد مخدر در استان راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار امجدیان از افزایش ۶۹ درصدی میزان کشفیات مواد مخدر در سطح استان نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت: در ۸ ماهه سال جاری بیش از ۴ تن مواد مخدر کشف و ضبط شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست با اشاره به جایگاه دهم استان در مصرف مواد مخدر در کشور بر همکاری دستگاههای اجرایی در تدوین برنامه پیشگیری، تقویت مراکز مشاوره و برمان ریزی برای اوقات فراغت جوانان تاکید کرد.