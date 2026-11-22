به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار امجدیان از افزایش ۶۹ درصدی میزان کشفیات مواد مخدر در سطح استان نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت: در ۸ ماهه سال جاری بیش از ۴ تن مواد مخدر کشف و ضبط شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست با اشاره به جایگاه دهم استان در مصرف مواد مخدر در کشور بر همکاری دستگاه‌های اجرایی در تدوین برنامه پیشگیری، تقویت مراکز مشاوره و برمان ریزی برای اوقات فراغت جوانان تاکید کرد.