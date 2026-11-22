نماینده ولی‌فقیه در مازندران، بسیج را پشتوانه اصلی ملت و کشور در حوادث و عرصه‌های مختلف دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار فرمانده سپاه کربلا و جمعی از بسیجیان، با گرامیداشت هفته بسیج و یاد شهدای بسیجی گفت: بسیج پشتوانه ملت و کشور است و در حوادث و عرصه‌های مختلف از جمله سیل، زلزله، بهداشت و درمان و محرومیت‌زدایی همواره در کنار مردم حضور داشته است.

وی با اشاره به فعالیت گروه‌های جهادی در حوزه‌های پزشکی، درمانی، عمرانی و آبادانی افزود: امسال بیش از ۱۴ هزار و ۶۰۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در شهرهای مختلف مازندران برگزار می‌شود.

سردار موحد فرمانده سپاه کربلای مازندران نیز با اشاره به تنوع برنامه‌های این هفته گفت: برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، سازندگی و محرومیت‌زدایی در نقاط مختلف استان پیش‌بینی شده است.

وی برگزاری نمایش به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) و یادواره شهدای زن استان در بابل، اردوهای جهادی در مناطق محروم مازندران و مناطق جنوبی کشور و اجرای سمفونی شهدا در تالار مرکزی ساری را از جمله این برنامه‌ها برشمرد.

فرمانده سپاه کربلا همچنین از اجتماع گردان‌های بسیجی و اقشار مختلف بسیج در میدان امام حسین (ع) ساری در شب پنجم آذر خبر داد و افزود: در این مراسم، پیام فرمانده معظم کل قوا به بسیجیان به‌صورت همزمان در میدان‌های شهرستان‌های استان قرائت می‌شود.