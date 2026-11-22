تجلیل از ۸۵ برگزیده قرآنی در ریگان
۸۵ دانشآموز برگزیده مسابقات قرآن کریم و داوران این رقابتها در شهرستان ریگان تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان
، این مراسم با حضور عمرانی، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان کرمان و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش شهرستان، در سالن اجتماعات شهید حججی برگزار شد.
در این آیین بر ضرورت گسترش فعالیتهای قرآنی در مدارس، تقویت انس دانشآموزان با قرآن و اهلبیت (ع) و حمایت از استعدادهای قرآنی نسل نوجوان تأکید شد و از برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر و هدایا قدردانی به عمل آمد.