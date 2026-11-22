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فرمانده سپاه لرستان گفت:با مشارکت بسیج جامعه پزشکی استان ۶۰۰ هزار خدمت درمانی در مناطق محروم استان انجام شده است.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) تاکنون عملیات آبرسانی به ۲۴۵ روستای استان انجام و بیش از ۶۶۵ میلیارد تومان با مشارکت مجموعه آبفا هزینه شده است.
سردار باقری بیان کرد:اجرای بیش از ۴۸۶ کیلومتر شبکه آبرسانی، ساخت ۳۸ مخزن آب، ۲۴ ایستگاه پمپاژ، حفر ۱۰ حلقه چاه و اجرای هفت طرح برقرسانی از جمله فعالیت های انجامشده در این حوزه است.
وی با اشاره به فعالیت بسیج سازندگی در بخش کشاورزی گفت: در قالب طرح آبخیز تا جالیز، بیش از هشت هزار و ۸۷۴ هکتار از اراضی استان با اعتبار حدود ۱۹۶ میلیارد تومان زیر کشت آبی رفته است.
وی افزود: کاشت دو میلیون اصله نهال در قالب برنامههای منابع طبیعی، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، بندهای خشکهچینی، عملیات خاکی و شاخت سازههای آبخیزداری از دیگر برنامههای بسیج سازندگی در استان است.