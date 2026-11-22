

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: با مشارکت بسیج جامعه پزشکی استان از سال گذشته تاکنون ۶۰۰ هزار خدمت درمانی به ساکنان مناطق محروم و دورافتاده استان ارائه شده است.

سردار نعمت‌الله باقری افزود:همچنین با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط، نزدیک به ۹۰۰ میز خدمت در مصلی ها، مساجد و محلات استان برای ارائه ی خدمات مستقیم با مردم برپا شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به نقش بسیج در همراهی با مراکز آموزشی در شرایط جنگی بیان کرد: با وجود تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در روند بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها پس از جنگ تحمیلی دوم،با حضور و همکاری مجموعه ی بسیج و مسوولان آموزشی، فعالیت مراکز آموزشی استان بدون مشکل از سر گرفته شد.



