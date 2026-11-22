به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،به مناسبت هفته بسیج، با همکاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه، اداره آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی شهرستان جهرم جمعی از دانش آموزان دختر مدارس متوسطه از تاریخ ۲۹ آبان ماه تا یکم آذر ماه به مدت سه روز به خوزستان اردوگاه شهید مسعودیان اعزام شدند.

در این اردوی سه روزه ۱۵۰ نفر از دانش آموزان دختر مدارس متوسطه دوم شهرستان جهرم شرکت دارند.

در این اردو با استفاده از بسته‌های فرهنگی مانند کتاب و فیلم خاطرات دفاع مقدس برای نسل جدید بازگو می‌شود.