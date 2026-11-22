به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رسانه صهیونی یدیعوت آحارونوت گزارش داد در پی رای دیوان بین المللی دادگستری درباره ارتکاب میانمار به جنایت نسل کشی علیه مسلمانان روهینگیا، نگرانی درباره احتمال تکرار رای مشابه درباره این رژیم تشدید شده است .

بر اساس این گزارش، صهیونیست ها نگرانند این تصمیم به یک سابقه حقوقی مهم تبدیل شود و روی پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه تل اویو تاثیر بگذارد. در دادگاه میانمار تصاویر ماهواره ای از تخریب خانه ها و زیرساخت ها و همچنین آوارگی جمعیت به عنوان شواهدی از ارتکاب نسل کشی در نظرگرفته شده است.

این رسانه گزارش داد احکام قبلی تأکید بیشتری بر شناسایی الگوی خاصی از رفتار داشتند که از آن می توان نیت نسل کشی را استنباط کرد. اما حکم جدید، بررسی گسترده تری از شواهد کلی را مبنا قرار می دهد و این سبب نگرانی صهیونیست ها برای ایجاد رویه ای قضایی علیه آنها شده است.