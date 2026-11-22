معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با پرداخت به‌موقع مطالبات، خرید تضمینی می‌توانست به ۱۱ میلیون تن برسد و نیاز به واردات گندم برطرف شود.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما مجید آنجفی، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران را عامل تحویل‌نشدن بخشی از گندم تولیدی به دولت دانست و گفت: با پرداخت به‌موقع مطالبات، خرید تضمینی می‌توانست به ۱۱ میلیون تن برسد و نیاز به واردات گندم برطرف شود.

آنجفی با اشاره به تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در کشور اظهار کرد: امسال از نظر تولید گندم سال بسیار خوبی بود، اما تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان موجب شد اهداف پیش‌بینی‌شده در خرید تضمینی این محصول محقق نشود.

او افزود: در صورت پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران، حداقل ۱۱ میلیون تن گندم به دولت تحویل داده می‌شد و بر این اساس، نیازی به واردات این محصول نبود.

آنجفی در واکنش به ابهام‌ها درباره سرنوشت حدود ۶ میلیون تن گندم تولیدی و احتمال خروج آن از کشور گفت: میان میزان تولید و خرید تضمینی گندم همواره فاصله‌ای وجود داشته و بررسی آمار ۲۰ سال گذشته نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ چراکه بخشی از محصول تولیدی در زنجیره‌های مختلف مصرف می‌شود.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تشریح مصارف گندم تولیدی کشور اظهار کرد: با توجه به سطح زیر کشت حدود ۶.۵ میلیون هکتاری این محصول، حدود ۲ میلیون تن گندم برای تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان اختصاص می‌یابد و حدود ۱.۴ میلیون تن نیز در بخش دامداری و سایر مصارف استفاده می‌شود.

او ادامه داد: بخشی از گندم تولیدی نیز در صنایع آرد و نان صنعتی، شیرینی‌پزی، بیسکویت‌سازی، ماکارونی و سایر صنایع وابسته مصرف می‌شود. همچنین حدود ۱.۵ میلیون تن گندم نزد کشاورزان نگهداری شده است.

آنجفی با اشاره به تأخیر در تأمین منابع مالی خرید تضمینی گندم گفت: انتظار می‌رفت سازمان برنامه و بودجه تکالیف قانونی خود را در تأمین منابع مورد نیاز به شکل مطلوب‌تری انجام دهد، هرچند شرایط کشور محدودیت‌هایی را در تأمین منابع مالی ایجاد کرده بود.

او افزود: امسال حدود ۱.۵ میلیون تن از گندم پیش‌بینی‌شده برای خرید تضمینی، به دلیل پرداخت‌نشدن به‌موقع مطالبات کشاورزان به دولت تحویل نشد و نخستین پرداخت به گندم‌کاران نیز حدود ۷۵ روز به طول انجامید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان گفت: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تعیین قیمتی است که هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهد و منافع کشاورزان را تأمین کند.

آنجفی با اشاره به بررسی قیمت پیشنهادی در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی اظهار کرد: تلاش وزارت جهاد کشاورزی بر ایجاد اجماع میان اعضای شورا برای تعیین نرخ مناسب و حمایت از تولید داخلی است تا کشور ناگزیر به واردات گندم با قیمت‌های بالا نشود.

او در پایان، هزینه تمام‌شده تولید هر کیلوگرم گندم را بر اساس برآورد مورد اجماع تشکل‌های بخش کشاورزی و نمایندگان معاونت زراعت، حدود ۸۵ هزار تومان اعلام کرد.